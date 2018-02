Protecció Civil ha demanat als conductors que, si no estan en disposició de circular amb neu i no tenen cadenes, no circulin per aquestes vies.

Protecció Civil ha demanat als conductors que, si no estan en disposició de circular amb neu i no tenen cadenes, no circulin per aquestes vies. Arxiu particular

El Túnel del Cadí reobre el trànsit amb restriccions. Però els camions articulats i els vehicles que no portin cadenes no podran passar. Així ho han anunciat els Mossos d'Esquadra a través de les xarxes socials. A més, s'ha notificat que Carreteres de la Generalitat ha ordenat l'aixecament de barreres del peatge, tot i que hi ha retencions importants pels controls de Mossos d'aquells vehicles que no duen cadenes.



El director general de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Delort, ha assegurat que ningú quedarà atrapat a la C-16, a l'altura del Túnel del Cadí a les comarques del Berguedà i la Cerdanya, durant la nit d'aquest diumenge.



En declaracions a TV3, ha explicat que Protecció Civil no contempla "en cap cas" la possibilitat que les persones que estan afectades per l'embús de la C-16 hagin de passar la nit a la carretera, tot i que ha reconegut que arribaran a les seves destinacions més tard del que és habitual.



Les nevades que estan afectant part del territori català han provocat diverses incidències viàries, entre les quals destaca la retenció de la C-16 a l'entrada del Túnel del Cadí, on hi han hagut centenars de vehicles retinguts durant unes hores.





Delort ha explicat que en aquest tram de la C-16 s'han pres mesures de seguretat perquè el túnel no es col·lapsi de vehicles i això, al costat de l'obligatorietat de portar cadenes en aquesta carretera, està provocant l'embús.També ha alertat que "" i ha mostrat preocupació per les més de 30 carreteres que estan afectades per la neu.Per això, ha demanat als conductors que, si no estan en disposició de circular amb neu i no tenen cadenes, no circulin per aquestes vies.