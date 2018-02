Calen cadenes per circular per la C-16, de Puigcerdà a Bagà

Arxiu particular

Nevada al càmping El Berguedà, a Guardiola. Arxiu particular

A causa de la neu que cau aquest diumenge i el gel que s'acumula és obligatori circular amb cadenes a la C-16, entre Puigcerdà i Bagà, BV-403, entre Castellar de n'Hug, la BV-4025 (Fígols) i la collada de Toses; a la LV-4241, al municipi de Lladurs (Solsonès); i a la C-462, a la Seu d'Urgell. També està afectada per la neu la via que dóna accés a Rasos de Peguera (Berguedà).

Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions s'aniran estenent per tot el territori durant aquesta tarda i es preveu que s'intensifiquin al llarg de demà. Aquesta tarda la cota de neu estarà al voltant dels 800 metres, si bé al final del dia pujarà fins als 1.100 metres. Els gruixos poden superar els deu centímetres en zones de més 900 metres d'altitud.

Les comarques on es pot acumular més neu són el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, on la quantitat pot arribar als 30 centímetres. Al Vallès Oriental, la Selva, la Garrotxa, Osona, la Cerdanya, l'Alt Urgell, la Noguera, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà el perill serà moderat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un avís per neu aquest diumenge a primera hora.