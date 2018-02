Òmnium reclama «unitat i generositat» al sobiranisme

Òmnium Cultural va demanar ahir als partits sobiranistes «màxima unitat i generositat» perquè, al més aviat possible, es pugui fer la investidura, formar Govern i restituir les institucions. En una declaració sobre el moment polític actual que va redactar l'entitat i que es va llegir ahir a l'Escola Súnion de Barcelona, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va demanar a Junts per Catalunya, ERC i CUP que fixin «uns objectius mínims de país que siguin àmpliament compartits i que permetin sumar més persones al projecte republicà», sempre des del respecte a «les estratègies de cada partit». Preguntat pels periodistes, Mauri també va assenyalar que, a hores d'ara, Puigdemont és l'«únic candidat que hi ha sobre la taula» per presidir la Generalitat i va insistir que les forces sobiranistes treballin «per fer possible aquest mandat sorgit de les urnes», va declarar.

«Som davant un camí llarg, però que serà irreversible si així ho decideix la ciutadania», sentencia el document llegit per Mauri. De fet, assenyala que els catalans ja han evidenciat «sobrades mostres de maduresa», entenent que, davant un context polític complex, «les respostes polítiques han de ser complexes i no poden ser fàcils ni ràpides».



«Prudent però contundent»

Per això, es fa una crida a ser prudent però contundent. «Ens calen solucions serenes i fermes», indica el text, que demana que les forces polítiques sobiranistes concretin «uns objectius mínims de país àmpliament compartits», sempre des del respecte a les «estratègies» de cada formació. Òmnium apunta, però, que és necessari que aquestes estratègies s'expliquin «amb la màxima transparència» a la ciutadania.