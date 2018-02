Ponsatí no descarta noves eleccions si l'alternativa és «un govern tutelat»

La consellera d'Ensenyament destituïda pel 155, Clara Ponsatí, trobaria bé tornar a celebrar unes eleccions a Catalunya si l'alternativa és «formar un govern tutelat en una comunitat autònoma sota vigilància». Ponsatí va fer aquestes declaracions des de Brussel·les en una entrevista a Rac 1 i va matisar que si s'accedís a aquest govern «tutelat» s'haurien de disposar d'altres eines «per avançar en paral·lel» i respondre al mandat de l'1-O i la ratificació del 21-D.

«Simplement demanar perdó i no saltar-se cap imposició arbitrària del Tribunal Constitucional per poder retornar als despatxos i tenir alts càrrecs, xofers i escortes seria molt mala opció», va asse-nyalar Ponsatí per defensar que abans que aquest escenari preferiria unes noves eleccions. Preguntada sobre com es podria desbloquejar la situació actual de la investidura del president, la consellera destituïda pel 155 creu que cal que les forces polítiques del bloc republicà actuïn de manera «coordinada» i amb «sinceritat». Els nivells de comunicació i confiança «són millorables», va dir.

En l'entrevista, la consellera d'Ensenyament destituïda pel 155, Clara Ponsatí, davant la dicotomia d'una investidura «legítima» amb Puigdemont o «efectiva» tal com han plantejat els partits del bloc republicà, ha dit que allò realment important és el mandat «indefugible» de l'1-O i el 21-D. «La nostra obligació és reivindicar el mandat i fer-lo efectiu amb les eines que tenim, que són limitades i que no inclouen ni la força, ni la justícia, ni els mitjans de comunicació», va assenyalar l'exconsellera. Si no es pot configurar un nou govern seguint el mandat dels resultats de l'1-O i el 21-D, Ponsatí no descarta unes noves eleccions. «Si el Parlament no arriba a formar un nou govern, això és el que hauria de passar».

Tanmateix, posteriorment el diputat de JxCat Josep Rull va assegurar, també en declaracions a Rac1, que repetir eleccions a Catalunya no és una opció. Rull va explicar que s'han reprès les negociacions per investir Carles Puigdemont. «Ens posarem d'acord, això anirà bé», va afirmar. I va reiterar que «es complirà el mandat democràtic dels ciutadans de Catalunya».