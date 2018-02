La germana de Millet creu que l'ingressaran a la infermeria tan bon punt entri a la presó: «Li han de fer tot»

La germana de Fèlix Millet, Pat Millet, ha considerat en declaracions a Rac 1 que és molt probable que el seu germà hagi ingressat a la infermeria tot just després d'haver entrat a la presó de Brians I, com ha ordenat el jutge de l'Audiència Provincial de Barcelona a petició del fiscal. La germana de l'espoliador confés del Palau de la Música ha recordat que Millet té un estat de salut molt delicat. "Se li ha de fer tot. Se l'ha de vestir... i va amb cadira de rodes", ha subratllat. La germana de Fèlix Millet ha assegurat que no s'esperava que "avui" acabés a la presó. "Que el meu germà acabaria a la presó ho intuïa, però pel seu estat de salut pensava que faria presó a casa seva", ha afirmat.

"Reconec que ha fet coses mal fetes. Però no m'ho esperava. Avui no m'ho esperava", ha insistit en la conversa telefònica amb el programa de Toni Clapés. "Jo vaig demanar que fes presó a casa seva. Jo sempre he dit que a la presó no dura ni quinze dies perquè està fotut", ha afegit.

Pat Millet també ha explicat que el mateix Fèlix tampoc devia pensar que avui ingressaria a presó, perquè no s'ha endut "cap bossa de roba".

La germana de l'exdirector del Palau de la Música ha considerat, en paral·lel que és "una bestiesa" pensar que Fèlix podria fugir. "El meu germà no se n'aniria mai", ha assegurat. També ha considerat "segur" que en la decisió judicial hi ha hagut influència política, tot i que ha afirmat que no sabia "de quin partit".

I sobre la qüestió de l'espoli, Pat Millet ha explicat que el seu germà n'hi va parlar ara fa nou anys, quan es va fer públic l'escàndol, i ha subratllat que ella li va aconsellar "que demanés perdó i confessés".

També ha opinat que Jordi Montull no ha estat "una bona influència" i ha considerat que potser el seu germà va fer el que va fer per emular el seu pare, que "va muntar tot un imperi", tot i que, ha diferenciat "se'l va guanyar a pols".