Millet i Montull ingressen a la presó de Brians 1

Fèlix Millet i Jordi Montull han ingressat al centre penitenciari de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Baix LLobregat) pocs minuts després de dos quarts de sis de la tarda. L'expresident del Palau de la Música i la seva mà dreta han entrat a la presó després que l'Audiència de Barcelona ho hagi dictaminat. Millet i Montull han arribat al centre en un furgó dels Mossos d'Esquadra, un cotxe patrulla i un vehicle del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) davant d'una forta expectació mediàtica. Les condemnes que el tribunal els va imposar són de nou anys i vuit mesos i set anys i mig de presó, respectivament.

Una desena de mitjans de comunicació els esperaven a la porta del centre penitenciari després que aquest dilluns l'Audiància de Barcelona hagi decretat el seu ingrés immediat a presó de forma provisional. El tribunal ha valorat que donat el caràcter important de les penes, existeix "evident risc de fuga". Per això, donat que ni l'edat ni l'estat de salut d'ambdós són raons en sentit contrari, acorda l'ingrés immediat a presó de forma provisional durant el temps de resolució dels recursos de cassació davant del Tribunal Suprem anunciats per les defenses els acusats.

Millet estarà empresonat mentre el Suprem no resolgui el seu recurs i com a màxim fins el 3 de desembre del 2022, quatre anys i deu mesos, que és la meitat de la pena. El tribunal indica que Montull haurà d'estar a Brians 1 fins el 10 de novembre del 2021, o sigui tres anys i mig, que suposa prop de la meitat dels set anys i mig de presó imposats. Tots dos tenen fins divendres per presentar un recurs de súplica contra aquesta decisió.



L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés immediat a presó de Millet i Montull



L'Audiència de Barcelona ha ordenat aquest dilluns al migdia l'ingrés immediat a presó de l'expresident del Palau de la Música Catalana Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, després de ser condemnats a nou anys i vuit mesos i a set anys i mig de presó, respectivament. Així, el tribunal ha fet cas a la fiscalia i ha desestimat les al·legacions de la defensa, i Millet i Montull, que ja van estar prop de dues setmanes en presó preventiva pel cas de l'hotel del Palau, tornaran a ingressar a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). El tribunal ha dictaminat també que Gemma Montull i Daniel Osàcar han de lliurar el passaport i presentar-se mensualment a l'Audiència, a més de prohibir-los abandonar territori espanyol.

El tribunal considera que, donat el caràcter important de les penes, existeix "evident risc de fuga". Per això, donat que ni l´edat ni l´estat de salut d´ambdós són raons en sentit contrari, acorda l´ingrés immediat a presó de forma provisional durant el temps de resolució dels recursos de cassació davant del Tribunal Suprem anunciats per les defenses els acusats.

Respecte Fèlix Millet, diu que el seu arrelament no és suficient per evitar el risc de fuga. Millet ha al·legat davant del tribunal que té un fill discapacitat psíquic, però el tribunal creu que el mal estat de salut de l'exdirigent del Palau dificulta que se'n pugui fer càrrec. A més, el fill ja el tenia quan va cometre els crims, diu el tribunal, i això "no el va dissuadir". A més, recorda que les dues filles, Laila i Clara, viuen a l'estranger, cosa que podria possibilitar la seva fugida. Respecte el patrimoni, diu que com que el té embargat ja no l'arrela a Catalunya i recorda també que part d'aquest es va localitzar a l'estranger, cosa que fa que no es pugui descartar que encara en tingui fora del país. Sobre la seva salut, diu que no ha empitjorat respecte la que tenia durant el judici, i el tribunal creu que no l'impediria fugir de la justícia espanyola.

De Montull, el tribunal diu que no té prou arrelament a l'estat espanyol, ja que la seva filla Gemma també ha estat condemnada a més de quatre anys de presó. A més, diu que té tots els béns embargats i, per tant, la seva probable pèrdua per culpa de la sentència del Suprem comporta encara menys arrelament. També recorda la interlocutòria que no s'han pogut trobar bona part dels diners desviats, i per tant no es descarta que els tingui amagats a l'estranger o a nom d'altres persones, cosa que facilitaria la seva fugida. Tampoc considera que la salut de Montull l'impedeixi sortir del país, i recorda que podrà ser atès mèdicament a la presó.

L'Audiència ordena presó per a Millet mentre el Suprem no resolgui el seu recurs i com a màxim fins el 3 de desembre del 2022, quatre anys i deu mesos, que és la meitat de la pena. El tribunal indica que Montull haurà d'estar a presó fins el 10 de novembre del 2021, o sigui tres anys i mig, que suposa prop de la meitat dels set anys i mig de presó imposats. Tots dos tenen fins divendres per presentar un recurs de súplica contra aquesta decisió.

Per la seva banda, Gemma Montull, condemnada a quasi quatre anys i set mesos de presó, i Osàcar, condemnat a quatre anys i mig, hauran de presentar-se el dia 1 de cada mes a la Secretaria de la Secció Desena de l'Audiència per demostrar que no han fugit del país. De fet, elt tribunal admet que hi ha cert risc de fuga, però és menor que pels altres dos acusats, ja que les penes són inferiors. A més, de Montull recorda que ja va presentar una fiança de més de 500.000 euros, i d'Osàcar recorda que ja té el passaport retirat pel Jutjat del Vendrell que investiga el cas '3%'.

En saber-se la decisió, ni Osàcar ni Gemma Montull han volgut fer declaracions als periodistes, i dels advocats només el dels Montull, Jorge Navarro, ha volgut valorar l'ordre de presó. Segons ell, és "molt desafortunada, desproporcionada" i "altament improbable" perquè suposa una "pena anticipada" abans de la sentència ferma del Suprem. "És la foto que socialment es tenia ganes des de fa temps", ha dit, i considera que hi havia "pressió de l'entorn" per prendre aquesta decisió, que li ha sorprès venint d'una secció de l'Audiència, la desena, tradicionalment qualificada de garantista. Segons ell, el risc de fuga no existeix perquè tots dos acusats, Millet i Montull, han comparegut des del principi de la instrucció, a totes les citacions judicials, i per això qualifica d'"irracional" la decisió de l'Audiència.

Navarro ha anunciat que presentarà un recurs de súplica davant de la mateixa sala, tot i que ha vaticinat que és una "pèrdua de temps i diners", i posteriorment un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. L'advocat ha dit que els seus clients estan "afectats i molt decebuts".