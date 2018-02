Manifestació per reivindicar el nom de Macedònia a Atenes

Centenars de milers de persones van sortir al carrer al centre d'Atenes per reivindicar el nom de la regió de Macedònia, que reclamen tant Grècia, per nomenar la regió del nord del país, com l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, situada al nord de l'Estat hel·lè. L'epicentre de la manifestació va ser l'emblemàtica plaça Sintagma i ja des de primera hora del matí van començar a arribar manifestants, molts d'ells procedents d'uns 2.500 autobusos arribats de tota Grècia.

El 1992 ja hi va haver una gran manifestació amb més d'un milió de participants a la ciutat de Tessalònica, però en aquesta ocasió la convocatòria no va ser avalada pel Govern ni per cap partit polític, ja que va ser convocada per organitzacions culturals.