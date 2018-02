La situació política catalana capitalitza l'Exposició del Ninot de les Falles

El procés sobiranista, el referèndum de l'1 d'octubre, l'aplicació de l'article 155, les eleccions al Parlament i la situació de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són protagonistes de l'Exposició del Ninot de les Falles de València 2018. La mostra, que s'ha inaugurat aquest cap de setmana i en la qual cada comissió fallera aporta una figura per a la votació popular que la indultarà de les flames, concentra moltes referències a l'actual situació política catalana, davant la qual els artistes fallers han desplegat la seva càrrega satírica. Un mes i mig abans de l'inici oficial de les festes de València, Catalunya copsa bona part de l'atenció del món faller.

Assegut al tron de ferro de la popular sèrie Joc de trons, Carles Puigdemont és representat amb una estelada en una mà i en l'altra la bandera de Bèlgica, en referència a la situació del candidat de Junts per Catalunya.

Un altre artista faller representa Puigdemont com el William Wallace (protagonista de la pel·lícula Braveheart) català, amb faldilla escocesa i una banda amb la se-nyera, amb un peu aixafant la Constitució espanyola i l'Estatut.

Aquesta escena porta com a frases «Demanant la consulta xafà la Constitució, i voten i va i resulta que tenim repetició», i «Un Braveheart independent, el William Wallace català, ara si ix president, des de Brussel·les manarà».

En una altra figura, Carles Puigdemont està caracteritzat com Sant Jordi, a sobre d'un drac amb la cara de Mariano Rajoy. En aquesta composició, el drac Rajoy porta la Constitució espanyola i amb la cua agafa pel coll Junqueras, mentre en una de les urpes de l'animal apareix el número 155, en al·lusió a l'aplicació de l'article de la Constitució.

Una altra comissió fallera bateja Carles Puigdemont com Carles Fuigdelmón i el representa en posició de meditació assegut sobre una de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre i amb un exemplar de la Constitució espanyola a la mà.

El número 155 de la revista Hola anuncia el casament entre Puigdemont i el president espa-nyol Mariano Rajoy amb el titular «L'enllaç s'ha fet esperar. Al final l'amor va vèncer les diferències de parella».

En aquesta escena, l'artista faller representa Rajoy com a nuvi i el president català com a núvia. Ell li pregunta, en castellà, «què rima amb 155?» i ella li respon: «però com ets, M.Rajoy!».