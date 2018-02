Tres persones moren en un accident entre dos cotxes i un camió a prop del Vendrell

El camió accidentat i un tros del turisme on viatjaven les tres víctimes mortals

El camió accidentat i un tros del turisme on viatjaven les tres víctimes mortals sílvia jardí/acn

Tres persones van morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a l'N-340 a Coma-ruga, al municipi del Vendrell. Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre va rebre's poc abans de les 4. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 1.190, on per causes que s'estan investigant un camió articulat que anava en sentit sud va fer la tisora i va col·lidir amb dos turismes que circulaven en sentit contrari.

A conseqüència del xoc, els tres ocupants d'un dels dos turismes van morir. Tots tres són de la mateixa família: la filla, el pare (35 anys) i l'àvia. A l'altre vehicle implicat en l'accident hi viatjava un matrimoni i la seva filla (de 21 anys), que van resultar ferits de poca gravetat i van ser evacuats a l'hospital comarcal del Vendrell.

Arran d'aquesta incidència, van activar-se set patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver de fer tasques de rescat dels ocupants en els dos turismes, i quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).