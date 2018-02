Amnistia considera «excessiva» la decisió de mantenir Sánchez a la presó

La directora d'Aministia Internacional per a Europa, Gauri Van Gulik, ha considerat "excessiva i desproporcionada" la prolongació de la presó provisional de Jordi Sànchez, que restringeix "el seu dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica". Van Gulik ha opinat així sobre la negativa del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena de deixar sortir Sànchez de la presó per creure que manté l'ideari que pot comportar reiteració delictiva.

La líder d'Amnístia Internacional ha lamentat que Llarena hagi decidit "agreujar" la "injustícia" de l'empresonament i ha reclamat que el número dos de Junts per Catalunya sigui posat en llibertat "immediatament". L'entitat també ha opinat que la resolució d'avui de Llarena "no aporta elements nous que justifiquin la prolongació de la presó provisional". També ha afirmat que els càrrecs de sedició i rebel·lió que pesen contra Sànchez i contra el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, són "injustificats i, per tant, han de retirar-se".

En aquest sentit, Gauri Van Gulik ha subratllat que "encara que convocar protestes per obstruir operacions policials legítimes pot ser, si es demostra la seva comissió, un delicte sancionable contra l'ordre públic, no constitueix un delicte greu com la sedició o la rebel·lió, castigats amb penes de fins a 10 i 30 anys" de presó.D'altra banda, per bé que Amnistia Internacional no qüestiona la sentència del 7 de setembre del Tribunal Constitucional que va suspendre, com a mesura cautelar, la llei del referèndum català, sí considera que com a ciutadans particulars i presidents d'organitzacions de la societat civil en el moment dels fets que s'estan investigant, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart "tenien dret a expressar opinions contràries a les decisions del Tribunal, així com a organitzar reunions pacífiques en suport al referèndum i a la independència de Catalunya".

Finalment, l'entitat recorda que encara que el dret internacional dels drets humans permet als Estats imposar algunes restriccions a l'exercici del dret a la llibertat d'expressió amb determinats finalitats legítimes, com protegir l'ordre públic o la seguretat nacional, també "demana que les autoritats demostrin que aquestes restriccions són necessàries i proporcionades a l'objectiu perseguit". Per això opina que la presentació de càrrecs penals greus contra els qui organitzen aquest tipus de reunions "és una mesura excessiva i desproporcionada".