Desarticulada la banda criminal liderada pel 'narco' Sito Miñanco

Agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) van arrestar ahir en l'operació Mito almenys 30 persones i van escapçar l'organització liderada per José Ramón Prado Bugallo, de 62 anys i conegut per Sito Miñanco, per blanquejar diners provinents del narcotràfic, segons fonts policials.

Entre els arrestats hi ha una filla de Miñanco, detinguda a Cambados, així com els principals lloctinents del líder de la xarxa, entre ells Ramiro Somoza, Enrique Arango i David Pérez Lago, aquest últim fillastre d'un altre conegut narcotraficant gallec, Laureano Oubiña. Les fonts citades van precisar que amb aquest nou cop donen per «desarticulat» el clan de Miñanco, un històric narco que ha estat detingut diverses vegades des que va començar a traficar a Galícia amb tabac de contraban i, posteriorment, amb cocaïna.

Segons van informar fonts jurídiques, durant el dispositiu policial van resultar ferits en un tiroteig amb un dels presumptes narcos dos agents del Grup Especial d'Operacions (GEO) que escorcollaven una nau situada entre els municipis madrilenys de Collado Mediano i Alpedrete. Cap dels dos va resultar, però, ferit greu. El comissari general de la Policia Nacional, Eloy Quirós, va assenyalar que l'operació Mito és «una de les més importants» contra aquest tipus de grups criminals.

L'operatiu es va desenvolupar a Andalusia, Galícia i Madrid. Mentre que el líder de l'organització va ser arrestat a Algesires, la seva filla va ser detinguda a la localitat de Cambados (Pontevedra), on regenta una immobiliària. Sito Miñanco, que té un judici pendent els propers dies a l'Audiència Nacional per blanqueig de capital, va ser posat en llibertat per última vegada el 2015.