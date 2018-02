Emergències ha rebut 312 trucades de la Catalunya Central per la nevada

Protecció Civil de la Generalitat manté l´alerta del pla NEUCAT per l´episodi de neu que afecta Catalunya des del passat diumenge a la tarda.

El Servei Meteorològic de Catalunya SMC informa que durant el dia d'avui nevarà a la meitat sud del país i la cota de neu se situarà entorn els 400 metres. A la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el sud del Segrià la cota de neu podrà baixar fins als 200 metres. Durant la tarda s'esperen encara ruixats de neu.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que s´han registrat els següents gruixos de neu destacables:

Ulldeter (1.999 m.) Ripollès: 94 cm.

Núria (1971 m.) Ripollès: 93 cm.

Port del Comte (1.813) Solsonès: 60 cm.

Puigcerdà (1.160 m.) Cerdanya: 54 cm.

Esterri d´Aneu (960 m.) Pallars Sobirà: 30 cm.

Parc Natural dels Ports (1.183 m) Baix Ebre: 25 cm.

El telèfon d´emergències 112 de Catalunya ha atès 569 trucades per incidents relacionats amb la nevada. Per comarques: s´han realitzat 161 des de la Cerdanya, 90 des d´Osona, 67 des del Berguedà, 49 des de l´Alt Urgell, 48 des del Ripollès, 35 des del Solsonès, 19 des del Pallars Jussà, 18 des de la Noguera, 13 des de la Selva i 13 des del Pallars Sobirà. Per municipis, destaquen 90 trucades des d´Urús, 50 des d´Espinelves, 26 des d´Alp, 24 des de Bellver de Cerdanya, 19 des de Guixers i 18 des de Toses.

Durant la passada nit i aquest matí, les incidències han baixat considerablement i els Bombers de la Generalitat han realitzat 11 serveis derivats de la nevada.

Derivat de les nevades el Sistema d´Emergències Mèdiques SEM ha atès 22 incidents, pels quals ha calgut l´activació d´únicament 8 recursos assistencials mòbils en 6 incidents (1 trànsit, 1 assistència en entorn aïllat, 2 assistències en carretera, 2 dispositius preventius*). La resta d´incidents s´han resolt telefònicament (consultes i consells de salut).