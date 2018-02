L'aigua dels embassaments catalans puja uns cinc hectòmetres cúbics

L'aigua dels embassaments ha pujat uns cinc hectòmetres cúbics des del divendres, segons les dades recollides per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que afirma que la tendència és creixent. En aquest sentit, la pluja i la neu que han conformat el temporal que avui encara afecta la zona sud del país ha de servir per augmentar encara més les reserves.

De moment, des de l'ACA indiquen que si bé l'aigua que s'ha acumulat fins ara "no resol el problema" de sequera que hi havia fins a abans de les tempestes, sí "donen un respir". Ara caldrà esperar a la fosa de la neu per veure quina part d'aquesta aigua arriba també als embassaments. Els embassaments de Catalunya tenen una capacitat màxima de 694,45 hectòmetres cúbics d'aigua i avui n'acumulen 306,87, un 44,19% del total. Ahir n'hi havia un 43,9%.

Des de l'ACA s'explica que gràcies a la tempesta dels darrers dies el volum de reserves d'aigua a conques internes ha recuperat els valors d'inici d'any. En aquest sentit, cal destacar que les reserves avui al pantà de Susqueda, el de més capacitat dels que hi ha a Catalunya, són de 103,89 hectòmetres cúbics d'aigua, el 44,59% del total. Al pantà de Sau, el segon en capacitat, n'hi ha 71,56, el 43,30%.

Pel que fa al cabal circulant dels rius, aquests han passat dels valors més baixos dels darrers anys a valors lleugerament inferiors als cabals propis de períodes normals. Rius com la Tordera han incrementat de manera important el seu cabal, potenciant la recàrrega dels volums d'aigua subterranis, el que es podrà verificar en les pròximes setmanes. En el cas de Darnius Boadella, Siurana i Riudecanyes es recuperen els volums d'aigua similars als d'inici de desembre del 2017.