El partit de Merkel i l'SPD allarguen el temps d'espera

Les negociacions entre els conservadors de la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el Partit Socialdemòcrata (SPD) seguiran almenys fins a dimarts, segons fonts coneixedores del procés. Les parts implicades s'havien marcat diumenge passat, 4 de febrer, com a data límit per pactar la reedició de la gran coalició, però tant diumenge com durant el dia d'ahir es va informar per canals no oficials de la pròrroga dels contactes. Segons les fonts consultades per l'agència de notícies DPA, els dirigents de l'SPD, de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i del seu partit germà bavarès, la Unió Social Cristiana (CSU), van acordar prosseguir les negociacions durant la nit. Així, és previst que els contactes segueixin avui a la seu de la CDU a Berlín, segons fonts properes a la negociació.

Des de les eleccions del 24 de setembre, Merkel treballa en la formació d'un nou executiu. La potència europea està dirigida per un govern en funcions des de fa més de 130 dies i el primer intent de formar una coalició Jamaica amb liberals i ecologistes no va arribar a bon port. Ara, conservadors i socialdemòcrates aspiren a repetir el seu últim acord de govern. Només el 47% dels alemanys donen suport a la reedició de la gran coalició.