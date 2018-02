El PP perd gas després del 21-D

El Baròmetre d'Opinió del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) del mes de gener, el primer amb dades d'intenció de vot des de les eleccions catalanes, torna a situar el PP com a primer partit en estimació de vot, però recull la seva pitjor dada de la legislatura i només avantatja de 3,2 punts el PSOE. Ciutadans, per la seva banda, puja tres punts i se situa en la tercera plaça avançant Units Podem i les seves confluències.

En concret, el CIS atorga al PP una estimació de vot del 26,3%, 1,7 punts menys que tres mesos enrere i set punts per sota del resultat que li va donar la victòria a les generals del 2016. El PSOE repeteix com a segon, encara que cau un punt respecte a l'octubre i marca el 23,1%. La tercera plaça és aquesta vegada per a Ciutadans, que després de guanyar les eleccions catalanes del 21 de desembre és la formació que més creix i arriba al 20,7%, i supera Units Podem i les seves confluències, que pugen una mica menys i sumen el 19%.

Aquesta primera enquesta de l'any es basa en 2.477 entrevistes personals realitzades en 253 municipis de 47 províncies entre els dies 2 i 14 de gener, amb l'article 155 vigent a Catalunya, en plena fase de converses per constituir el Parlament i amb Oriol Junqueras (ERC) a la presó i Carles Puigdemont (JxCat) a Bèlgica.



Un de cada 5 no sap qui votar

L'estudi també mostra un triple empat en intenció de vot entre el PSOE (15,9%), Ciutadans (15,7%) i el PP (15,5%), mentre que Podem i els seus socis queden en el 10,6%. Això sí, hi ha el 19,2% que no sap o no contesta, més l'11,3% que a priori no pensa anar a votar. Quan s'afegeixen les simpaties dels qui no tenen el seu vot decidit, el PSOE demostra ser el partit que presenta menys rebuig i puja fins al 19,2%, seguit de Ciutadans (17,6%) i del PP (17,4%), mentre que Units Podem continua lluny amb el 12,5%.

Segons l'estudi del CIS, el PP apareix en primer lloc en estimació de vot amb un suport del 26,3%. Malgrat això, el partit marca la seva pitjor dada de la legislatura, ja que tres mesos abans (octubre) havia anotat el 28% i en les generals del juny del 2016 va obtenir el 33%.

En la resta de l'hemicicle, entre els partits catalans independentistes s'aprecia un creixement de 7 dècimes per a ERC (3,4%) i de 4 dècimes per al PDeCAT (2%).

Per la seva banda, a Euskadi i Navarra el PNB marca l'1,2% i Bildu, el 0,8%.