Puigdemont: «100 dies després el problema no només no s'ha resolt sinó que s'ha agreujat»

Carles Puigdemont ha assegurat aquest dimarts que "100 dies després" de la seva arribada a Bèlgica "el problema no només no s'ha resolt, sinó que s'ha agreujat". En declaracions a la premsa des de Lovaina, on ha participat en un acte de l'ANC en record als presos polítics, Puigdemont ha advertit que l'Estat espanyol té "un gravíssim problema polític" i que no el vol resoldre "des de la política, sinó des del codi penal". El líder de JxCat ha dit que és "especialment dolorós" que es mantinguin els presos entre reixes "amb l'argument fal·laç de la violència".

"Destinarem tot el temps que estiguem aquí, que esperem que sigui poc, a què les coses es normalitzin i es pugui respectar el resultat de les eleccions", ha dit Puigdemont, que ha fet una crida a utilitzar "les eines de la democràcia, els ponts el diàleg i el reconeixement a l'altre" per resoldre l'actual situació. Segons ell, la interlocutòria que aquest dimarts manté Jordi Sànchez a la presó, igual que les anteriors amb altres presos, és una "injustícia" que "afecta greument els drets humans i civils i polítics" a l'Estat i "fa ruboritzar els professionals del dret i la gent compromesa amb la democràcia".

A l'homenatge de Lovaina, s'ha pogut veure junts tots els consellers cessats que es van quedar a Brussel·les amb Puigdemont per primera vegada des de les eleccions. A més, també ha estat la primera aparició pública del líder de Puigdemont amb Toni Comín després de la publicació dels seus missatges privats. Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret han participat amb Puigdemont a l'acte, on s'ha interpretat El Cant dels Ocells i s'han llegit uns poemes.