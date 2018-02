Retiren del mercat un formatge d'ovella que conté el bacteri de la meningitis

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha ordenat la retirada del mercat dels lots de formatge d'ovella de l'empresa Oihan Txiki Koop, ja que se sospita que contenen el bacteri de la meningitis. Concretament estan sent retirats del mercat a Catalunya i Madrid, on han estat distribuïts.

S'han retirat del mercat els lots de la marca Oihan Txiki Koop de formatge de llet crua d'ovella de pasta tova 'Txuria' i també per precaució els formatges 'Gutizia', de llet crua d'ovella, i 'Beltza', un formatge làctic de llet crua d'ovella.

Un home de Madrid ha resultat afectat per meningitis després d'una intoxicació provocada pel bacteri Listeria monocytogenes, trobat en un formatge de llet crua d'ovella d'aquesta empresa amb origen al País Basc. L'Agència ha informat que l'afectat evoluciona de forma favorable.

Els lots de formatge dels que se sospita que contenen el bacteri estan sent retirats del mercat a Catalunya i Madrid, on han estat distribuïts. L'Agència recomana no consumir aquests productes si es tenen a casa i aconsella acudir al metge si es presenta alguna simptomatologia no habitual.