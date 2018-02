El TC estudiarà si es van vulnerar drets als Jordis

El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit els recursos presentats per a qui era president de l'ANC, Jordi Sànchez, i pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (tots dos en presó preventiva per la causa del procés sobiranista), en els quals tots dos denunciaven que el seu ingrés a la presó va causar vulneració de diversos dels seus drets, entre aquests i en el cas de Sànchez, el de participació política en les eleccions del 21 passat de desembre.

En el cas de l'expresident de l'ANC, i a petició de la seva defensa, la sala acorda obrir una peça separada per analitzar la seva petició de suspendre cautelarment l'ordre d'ingrés a la presó (que compleix des del 16 d'octubre) i trasllada a les parts perquè informin sobre aquest tema. En el seu recurs, Sànchez al·lega vulneració del seu dret a un jutge ordinari per haver assumit l'Audiència Nacional el cas (al moment d'interposició d'aquest recurs, el mes de novembre passat, l'assumpte encara no havia estat assumit pel Tribunal Suprem), la qual cosa la seva defensa veia com una vulneració clara de la normativa processal per falta de competència d'aquest òrgan per jutjar suposats delictes de sedició i rebel·lió.



Recurs d'empara

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exmembre de la mesa Anna Simó van presentar un recurs d'empara davant del TC perquè la causa que s'instrueix al Tribunal Suprem (TS) passi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè és el que pertocaria als diputats del Parlament. Així, reclamen el dret al jutge ordinari predeterminat per la llei i un judici just, perquè la llei estableix que el TSJC jutgi els parlamentaris catalans.