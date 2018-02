Alerta per nevades al Bages, Anoia i Moianès aquest dijous per sobre dels 200 metres

El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat d'un nou episodi de nevades aquest dijous a cotes molt baixes que podria dur neu al Bages, a l'Anoia i el Moianès, per sobre dels 200 metres. No es descarta que en moments de xàfec pugui arribar a nevar també fins a nivell del mar.

L'avís del SMC no afecta el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès ni l'Alt Urgell. En canvi, al Bages, l'Anoia i el Moianès, les nevades afectaran a partir de primera hora i fins a la tarda.

En aquestes zones es podran acumular més de 2 centímetres per sobre dels 400 metres. A la tarda, el Servei Meteorològic també té activat un avís per neu a la Garrotxa, Osona i la Selva, on la cota de neu baixarà fins als 400 metres.