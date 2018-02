Els Bombers demanen extremar les precaucions per l'elevat risc d'allaus

Els Bombers de la Generalitat demanen, atès l'elevat risc d'allaus, molta precaució a l'hora de realitzar activitats en entorns de neu. Les nevades dels darrers dies fan que l'acumulació de neu, especialment a les parts altes, sigui molt elevada, i que el mantell tingui poca estabilitat. Això, va acompanyat de vent en moltes zones, fet que complica encara més la situació. A més, i segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, demà la cota de neu voltarà els 200 metres, i localment podrà ser més baixa en moments de xàfec.

En aquest sentit, segons el darrer butlletí emès per l'Institut Geològic de Catalunya, hi ha un nivell de risc d'allaus fort (4) al Prepirineu i a la vessant Nord del Cadí- Moixeró, mentre que el nivell de risc és moderat (3) al Pirineu Occidental i les zones de Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser del Pirineu Oriental.

Per això, els Bombers de la Generalitat recomanen que, abans de realitzar qualsevol activitat, mirin el butlletí d'allaus i la previsió meteorològica de la zona on es vol anar. En aquest sentit, és molt important, a més, informar-se de l'estat de la xarxa viària en cas de desplaçaments. També cal anar ben equipats, per suportar temperatures baixes i per poder-se abastir en cas de trobar-se amb qualsevol imprevist. Així mateix, és important aquests dies que, si es vol realitzar activitats a la muntanya, s'intenti evitar les parts més altes i que s'opti per fer rutes amb poc pendent.



Consells de seguretat



Davant d'aquesta situació de risc, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), vol fer les següents recomanacions:

- Abans de planificar la sortida, informeu-vos del perill d'allaus a través de la web www.igc.cat, i de la previsió meteorològica, i desistiu de sortir si es preveu mal temps

- Vés sempre acompanyat. Informa a algú del lloc i la durada prevista de l'activitat

- És molt convenient portar telèfon mòbil per si us trobeu implicats en algun accident o en presencieu algun

- Equipeu-vos amb un ARVA, una pala i uns bastons sonda, i adapteu la sortida al vostre nivell tècnic

- Evita creuar zones de perill. Si ho has de fer, que sigui pel punt més alt. Descorda't les corretges dels esquís i treu-te les dragoneres dels pals. Busca una ruta d'escapament

- Deixa un espai amb els altres companys. Atureu-vos sempre en zones segures

- Llegeix els senyals de la muntanya que poden indicar inestabilitat: plaques de vent sota cornises, esquerdes i purgues en vessants similars als que circulem, soroll de "wumpfs", línies de trajectòries d'allaus com canals o franges de bosc sense arbres

- Si patiu un accident, cal que localitzeu la persona colgada el més aviat possible. Per tant, és important recordar el punt on es pot trobar i avisar ràpidament als equips de socors

- En cas d'emergència, truqueu al telèfon 112, o utilitza l'app my112