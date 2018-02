Puigdemont va proposar a la CUP ser investit el 18 de febrer per una Assemblea d'electes

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, va proposar dilluns passat a la CUP que el 18 de febrer l'investeixi una assemblea d'electes a Brussel·les, segons una circular que la CUP ha enviat a la militància i que recull Europa Press.

Segons ha publicat La Vanguardia, els 'cupaires' expliquen a les seves bases al document que Puigdemont va traslladar als diputats Carles Riera i Vidal Aragonés, que van acudir a Brussel·les a petició seva.

La CUP relata que els va plantejar crear una nova institucionalitat formada per un Govern i una Assemblea de càrrecs electes constituent que sigui "un contrapoder a l'Estat des de l'Exterior".

Concreten que el Parlament gestionaria les polítiques públiques "tibant la legalitat constitucional, seguint les iniciatives polítiques i legislatives acordades en l'assemblea en l'exili".

I l'assemblea seria "la real direcció política", de la qual Puigdemont proposa que formin part tant JxCat com ERC, la CUP i independents, segons els 'cupaires'.

"Des del Govern i l'Assemblea constituent en l'exili es configurarien les següents realitats: Govern real i Assemblea constituent; política internacional i internacionalització de la República, activisme internacional, Diplocat i un Think Tank republicà", expliquen.

Pla «A»



Amb aquesta estructura, el full de ruta de Puigdemont tindria la seva primera etapa aquest dijous o el divendres, quan pot presentar-se en el Parlament una proposta de resolució de "reconeixement restitutiu del President Puigdemont i invocació de l'1 i del 27 d'octubre".

A continuació, el pla passa per plantejar una reforma de la Llei de la Presidència que permetés investir Puigdemont de manera telemàtica, ja que el candidat de JxCat està encausat per l'1-O i pesa sobre ell una ordre de detenció si trepitja territori espanyol.

La manera de modificar aquesta llei seria la lectura única, procediment de màxima urgència que permetria que el ple d'investidura al Parlament se celebrés dijous 15 de febrer.

Aquest procediment està emparat pel Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat (CGE) i pel Tribunal Constitucional (TC), però només per a casos caracteritzats per la seva simplicitat i per generar un ampli consens, i si els grups poden presentar esmenes i demanar dictamen al CGE.

Per això, també es contempla la possibilitat que no es pugui modificar la norma per via d'urgència; en aquest cas "no es convocaria" aquest ple d'investidura de Puigdemont via telemàtica.

Pla «B»



Si no es pogués canviar la Llei de la Presidència, és quan es convocaria l'Assemblea d'electes i la investidura de Puigdemont com a "president del Consell de la República", en un acte diumenge 18 de febrer a Brussel·les, i també una investidura posterior de Puigdemont al Parlament el dia 21 o 22.

Però si aquesta investidura a la cambra no fos possible perquè Puigdemont no pot investir-se a distància, es preveu "investir un altre candidat de JxCat".

"No se'ns trasllada cap nom. Tota la proposta versa sobre la idea que aquesta última possibilitat implicaria que la Presidència de Barcelona tingués un caràcter simbòlic obeint els mandats de Brussel·les", diuen els 'cupaires' en la seva circular.

També expliquen a la militància que se'ls ha demanat participar en la redacció de la Proposta de Resolució d'aquesta setmana i se'ls convida a presentar-la conjuntament: això s'adequaria al mandat de la direcció de la CUP "en funció del contingut de la proposta i la modificació de la llei de presidència".

No és una proposta tancada



Fonts de JxCat consultades per Europa Press sostenen que no és una proposta tancada i que n'hi ha d'altres a la taula, mentre que fonts d'ERC assenyalen que l'acord no serà imminent i exigeixen que la proposta final sigui "viable i efectiva".

Fonts coneixedores de les negociacions asseguren a Europa Press que aquest dimecres a la tarda es reprenen els contactes per trobar una sortida definitiva, encara que encara està lluny un acord que satisfaci les tres parts.