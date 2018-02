Fernández Díaz acusa a Colau de convertir Barcelona «en la capital del porro»

El líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, acusa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de convertir la ciutat de Barcelona en "la capital del porro" a partir del Pla d'ordenació territorial de clubs i associacions consumidors de cànnabis, que va aprovar el maig de 2016 amb el suport del PSC, ERC, la CUP i l'abstenció de Cs. Considera que, a més, aquesta normativa no s'està complint ja que el 41% dels locals inspeccionats "donen positiu per infracció" i per això aposta per derogar la normativa i crear una ordenança nova, que "no banalitzi i socialitzi el consum de les drogues" i assegura que "molts veïns i col·legis" han denunciat "problemes de convivència" amb els clubs de cànnabis que hi ha a la ciutat.

De fet, actualment hi ha 137 clubs de cànnabis a la ciutat i de moment ja se n'han inspeccionat 76. De tots ells, 31 ja compten amb expedients sancionadors per no tenir les instal·lacions en condicions. Però Fernández Díaz critica que "encara no s'hagin inspeccionat tots els locals" tenint en compte el nombre d'infraccions detectades en els ja visitats.

Des del 2013 han caigut el nombre de locals de cànnabis de 165 a 137, però pel popular "les múltiples infraccions" demostren la "necessitar d'un major control". A més, Fernández Díaz assegura que la ciutat surt en les "principals guies turístiques de Cànnabis" i això genera "un efecte crida d'aquest tipus de turisme".