El Govern britànic esquiva la pressió

El Govern britànic ha evitat posar data a la divulgació de la seva proposta per al sistema migratori que regirà les relacions entre el Regne Unit i la UE després del Brexit, malgrat que des de Brussel·les han augmentat les crides perquè Londres aclareixi aspectes clau. «Presentarem les propostes sobre el sistema migratori com i quan estiguem llestos», va aclarir ahir el portaveu de la primera ministra britànica, Theresa May, en declaracions als periodistes.

El principal negociador de la UE pel Brexit, l'excomissari francès Michel Barnier, va advertir dilluns el Regne Unit que ha de parlar amb «claredat» i triar quin tipus de relació vol mantenir amb el bloc comunitari un cop es faci efectiu el divorci, el termini del qual està previst per al març de 2019. El govern de Theresa May ha descartat ara com ara la unió duanera, però les relacions comercials amb qui segueix sent el soci més important del Regne Unit han acabat de sembrar la discòrdia al si del Partit Conservador, dins del qual hi ha diversitat d'opinions. Les dues parts ja estan en la segona fase del diàleg i encara han de tancar aspectes clau en matèria de transició abans de la cimera econòmica del 13 de març.



Revés d'un tribunal escocès

Un tribunal escocès va rebutjar ahir l'intent legal de sol·licitar al Tribunal Europeu de Justícia (TEJ) que aclareixi si el Regne Unit podria paralitzar de forma unilateral el procés de Brexit si volgués. El cas havia estat presentat per un grup de diputats contraris a la sortida de la UE en un intent per mostrar que el Brexit podria aturar-se si el Regne Unit retirava la seva notificació de l'article 50 del tractat de Lisboa, independentment de si els altres 27 estats membres li autoritzaven a fer-ho. Però el jutge J. Raymond Doherty, del més alt tribunal civil d'Escòcia, ha declinat remetre l'assumpte al TEJ.

Un advocat del grup que va presentar el recurs ha anunciat que apel·laran la sentència. Jo Maugham, un dels lletrats que hi ha dar-rere del recurs, ha insistit que els diputats britànics, però també els eurodiputats i els diputats escocesos haurien de poder tenir opció d'«aprovar l'acord de Theresa May», la primera ministra, i «conèixer quines opcions existeixen si no ho fan». L'advocat va argumentar que encara que no hi ha dubte que el Regne Unit podria revocar la seva notificació de l'article 50 amb el permís dels 27, hauria de buscar establir un dret legal a revocar unilateralment, vulguin aquests o no.

«Per millorar la posició negociadora del Regne Unit, per garantir que mantenim els avantatges dels quals ara gaudim, i per posar la decisió completament en mans del Parlament britànic i dels ciutadans, hem de buscar establir una via legal de revocabilitat», va escriure Maugham en un blog. El govern britànic, però, argumenta que aquesta qüestió és irrellevant, atès que no té «cap intenció de canviar d'opinió i contravenir el que van decidir els britànics».