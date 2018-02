Interior va gastar 670.000 euros en alimentació per a un CIE buit

Interior va gastar més de 670.000 euros entre el 2014 i el 2017 per pagar els serveis d'alimentació al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Fuerteventura, buit des del 2011, «per previsió». Així ho va afirmar ahir el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, en resposta a preguntes de la senadora de Nueva Canarias María José López Santana sobre un informe segons el qual la despesa en aquest CIE estant buit va ascendir a 870.000 euros entre el 2013 i el 2016. «És cert que no hi ha interns des del 2011, però hem de ser previsors i tenir locals preparats», va dir Zoido al Senat.