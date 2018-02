Jordi Sànchez continuarà a la presó per «risc de reiteració delictiva»

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix els fets relacionats amb el procés sobiranista, va rebutjar ahir excarcerar l'expresident de l'Associació Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, a la presó des del 16 d'octubre passat, perquè han aparegut al llarg de la instrucció nous elements de prova que acreditarien la seva participació en els fets investigats, que s'afegeixen la persistència de la reiteració delictiva.

El jutge que investiga el procés justifica que, a diferència d'altres investigats que van quedar en llibertat sota fiança, el risc de reiteració és superior perquè no ha renunciat al seu escó com a diputat de Junts per Catalunya (JxCat). «No només no ha renunciat a l'activitat pública que –des diversos fronts– ha servit d'instrument per a l'execució dels fets», afirma. Es dóna la circumstància que el conseller destituït Joaquim Forn, sí que va renunciar a l'escó però tampoc no li han atorgar la llibertat provisional.

Sànchez va demanar al magistrat per escrit quedar en llibertat el 12 de gener passat, l'endemà de la compareixença davant el magistrat, en la qual va acatar expressament la Constitució i va rebutjar la unilateralitat de la declaració d'independència de Catalunya.



Nous elements

En una resolució amb data d'ahir, el jutge Llarena destaca que durant la investigació s'han «afegit nous elements de suport» que fan veure que l'ANC va tenir un «repartiment funcional que podria haver previst la mobilització ciutadana per forçar l'Estat a acceptar la independència». Afegeix que existia el «coneixement de l'altíssima probabilitat» que aquesta congregació de persones «desemboqués en actes violents en defensa de la declaració unilateral d'independència».

Per a això, el magistrat se sustenta en el document anomenat «Enfocats», que recull el full de ruta independentista a seguir, en la qual Sànchez apareix com a membre del comitè executiu, i que preveu «com a últim recurs generar un conflicte democràtic d'ampli suport ciutadà».

Així mateix, fa al·lusió, un cop més, al president de la Generalitat Carles Puigdemont, en recordar que Sànchez és el número dos de les llistes que aquest encapçala amb l'objectiu de proclamar la independència de Catalunya.

Per al jutge això significa que ha «revalidat el seu compromís en una candidatura el líder de la qual proclama l'objectiu de restablir la dinàmica política que va conduir a les actuacions de les quals neixen les responsabilitat que aquest procés penal preveu i que va desembocar en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espa-nyola», indica la resolució.



30 dies sense pati

Per la seva banda, el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, va lamentar que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagués rebutjat la seva petició de llibertat. En un missatge de Twitter, el líder de l'ANC ha apuntat: «De nou em neguen la llibertat. Inexplicable jurídicament i cruel per a la meva família. La violència mai ha estat nostra i mai ho serà».

El penal de Soto del Real va proposar una sanció de 30 dies sense pati per a Sànchez pel missatge gravat amb la seva veu que es va difondre durant un míting a les eleccions del 21-D.