Juncker alerta que no hi haurà noves adhesions dels Balcans a la UE

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va avisar ahir que no entraran nous països dels Balcans occidentals a la Unió Europea si no resolen abans les disputes territorials, i va deixar clar que la data per a les possibles adhesions de Sèrbia i Montenegro el 2025 que preveu la nova estratègia comunitària per a aquesta zona és merament «indicativa», ja que «no entraran si no compleixen les condicions».

Així ho va dir durant un debat sobre el futur d'Europa davant el ple de l'Eurocambra a Estrasburg, en el qual va demanar «responsabilitat» a Eslovènia i Croàcia, que ja són membres de ple dret de la UE, per resoldre la seva disputa fronterera.

Segons Federica Mogherini, alta representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, l'estratègia presentada ahir «dóna una perspectiva concreta, inequívoca i compartida per a la integració a la UE per a cadascun dels nostres sis socis. Òbviament es tracta d'un procés basat en els mèrits propis i cada país avançarà al seu ritme», va reblar. Mogherini va defensar que el 2025 és «una perspectiva realista» per completar el procés de negociació per l'adhesió de Sèrbia i Montenegro. La cap de la diplomàcia europea també va donar per fet que Sèrbia haurà de reconèixer a Kosovo, país al qual Espanya tampoc reconeix i exclou del procés d'ampliació als Balcans. Tampoc li reconeixen la independència Grècia, Xipre, Romania i Eslovàquia.