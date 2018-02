El ministre Guindos, candidat a la vicepresidència del Banc Central Europeu

El govern espanyol ha proposat l'actual ministre d'Economia, Luis de Guindos, com a candidat a la vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE). L'ambaixador de la Representació Permanent d'Espanya davant la UE (Reper) ha dirigit una carta al president de l'Eurogrup, Mario Centeno, amb la candidatura de De Guindos.

L'Eurogrup haurà de decidir el candidat que proposa al Consell Europeu en la reunió prevista per al proper 19 de febrer. El dia següent, l'Ecofin (Consell de Ministres d'Economia i Finances) adoptarà formalment la decisió que s'elevarà al Consell Europeu en la reunió dels propers 22 i 23 de març. El Consell Europeu, per majoria qualificada, prendrà una decisió prèvia consulta al Parlament Europeu i al Consell de Govern del BCE.

Fonts del govern espanyol han considerat que Luis de Guindos és el "millor candidat possible" per a la vicepresidència del BCE, ja que "la seva gestió al capdavant del ministeri d'Economia va ser fonamental per a la recuperació de l'economia espanyola" i per "garantir la supervivència de l'euro".

Les mateixes fonts destaquen que "ha estat un actor decisiu" per al sistema financer i el desenvolupament de la Unió Bancària Europea. També ha estat "un sòlid ambaixador de l'economia espanyola en els mercats internacionals i un 'modernitzador' de les nostres estructures econòmiques". "És un dels ministres d'Economia més reconeguts d'Europa amb una qualificació i experiència fora de dubte", afegeixen les fonts de l'executiu de Rajoy.



Confiança en Espanya

Tot apuntava que Guindos seria el candidat d'Espanya a la vicepresidència del BCE, però l'executiu de Mariano Rajoy no ho ha confirmat fins aquest dimecres, últim dia per presentar candidatura. En diverses declaracions als mitjans els darrers dies, el ministre d'Economia ha mostrat una "enorme confiança" que la candidatura espanyola serà la que en última instància obtingui la posició. "Es tracta que Espanya recuperi la seva posició al comitè executiu", va apuntar fa dues setmanes.

Guindos és ministre d'Economia des del 2011. De 2011 al 2016, la seva cartera incloïa Economia i Competitivitat. Des del novembre del 2016, porta, a més, Indústria. Al sector privat, entre altres càrrecs va ser president executiu per a Espanya i Portugal de la fallida Lehman Brothers entre abril del 2006 i setembre del 2008.