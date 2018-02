Els promotors de Tabarnia convoquen per al 25 de febrer una manifestació a Barcelona

El portaveu del moviment Tabarnia, Jaume Vives, va anunciar que el pròxim diumenge 25 de febrer a les 12 del migdia se celebrarà una manifestació a Barcelona amb una ofrena floral a Rafael Casanova, a qui ha definit com un «compatriota espanyol» que els nacionalistes han tractat d'«arrabassar» als catalans no independentistes.

Segons va explicar Vives a la seu de l'Associació de Premsa de Madrid durant la presentació de Tabarnia, els nacionalistes suprimeixen del manifest de Casanova (partidari de l'arxiduc Carles d'Àustria en la guerra de Successió espanyola, 1701-1714) la frase «per la llibertat de tot Espanya i per la llibertat del rei» per atribuir la seva figura a la causa independentista.

D'aquesta manera, segons Vives, els nacionalistes «esborren» aquesta part del manifest perquè «la realitat els cou».

En l'acte de presentació a Madrid també hi van participar el president a l'exili de Tabarnia, el còmic Albert Boadella; el conseller d'Esports de Tabarnia, el periodista Tomás Guasch; i el membre de Barcelona is not Catalonia Miguel Martínez.

Boadella va assegurar durant l'acte, retransmès en directe per TVE, que el nacionalisme català va ser «molt condescendent» amb el terrorisme etarra perquè darrere hi havia «una idea subliminar» que tenia el seu exèrcit «a 600 quilòmetres» de Catalunya.