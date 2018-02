Sànchez va dir al jutge que va mantenir contactes amb la Moncloa fins dies abans de l'1-O

L'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, va assegurar al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que l'independentisme va tenir "converses amb representants del Govern d'Espanya" els dies previs al referèndum de l'1 d'octubre i que aquests contactes, que diu tenir guardats, no auguraven que es produís l'actuació policial d'aquell dia.

"Feien preveure que podria haver-hi en algun lloc certa tensió, algun aldarull, però no el que va passar l'1 d'octubre, perquè la mateixa interlocutòria de la jutgessa parlava de principi de proporcionalitat" de les forces i cossos de seguretat, va relatar al magistrat l'11 de gener, segons els fragments de la declaració publicats aquest dimecres per 'La Vanguardia', recollits per Europa Press.

Sànchez va asseverar que el referèndum "era un acte il·legal" i que les agressions patides tant pels ciutadans com pels agents policials són el pitjor que ha passat a Catalunya en molts anys.

El líder sobiranista preveia que la votació no tingués validesa perquè, com va passar amb el procés participatiu del 9N, una decisió del Tribunal Constitucional l'hauria anul·lada: "Faria que aquest acte definit com a referèndum no tindria conseqüències legals i que hi hauria una acció proporcionada d'oportunitat dels cossos i forces de seguretat", que s'encarregarien d'evitar possibles incidents.

Davant el magistrat, també va defensar que no és partidari de la unilateralitat i que la declaració d'independència "no és el recorregut", cosa que ja sostenia abans de ser empresonat a Soto del Real, va afegir.

També va recordar que encara que va haver-hi una declaració feta pel Parlament el 27 d'octubre, "no es va publicar, o sigui que va tenir la validesa que va tenir".

Vehicles de la Guàrdia Civil

Preguntat per la concentració davant la seu de la Conselleria d'Economia de la Generalitat, en la qual es van malmetre vehicles de la Guàrdia Civil, va atribuir les primeres destrosses a "professionals de la premsa" que s'hi van enfilar per poder prendre fotografies, i va assegurar que va estar en contacte amb el tinent del cos, qui li va dir que hi havia armes als cotxes, per la qual cosa diversos voluntaris de l'ANC van crear un cordó de seguretat al seu al voltant.

Va declarar davant el jutge que el tinent sabia que ell i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, s'enfilarien als cotxes perquè no disposaven de megafonia per adreçar-se a la multitud: "Ho vaig comunicar al tinent i el mateix tinent em va dir que als vehicles ja no els venia d'aquí", encara que va reconèixer que no va haver-hi autorització expressa.

Demostrar la seva actitud

Sànchez va demanar a Llarena que el posés en llibertat --mesurada que li va denegar-- perquè el mateix magistrat va condicionar aquesta mesura al fet que demostrés un canvi d'actitud: "No sé com puc demostrar des de Soto del Real el que en l'acte del 4 de desembre vostè planteja, que cal demostrar una actitud".

"Li demano que em concedeixi aquest marge de confiança", li va sol·licitar, i va recordar que la formació amb la qual es va presentar en les eleccions del 21 de desembre, JxCat, no contempla en el seu programa la independència unilateral, cosa que sí incloïa el de JxSí.