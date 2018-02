Santamaría sobre Puigdemont: «Tant costa sacrificar un català?»

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamat aquest dimecres a ERC que faci els passos perquè a Catalunya hi hagi un Govern "efectiu" que respecti la llei i retorni la convivència.

De fet, ha preguntat a aquesta formació si tant "costa sacrificar un català", en al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont.

Així ha respost en la sessió de control al Govern en el ple del Congrés al portaveu parlamentari d'ERC, Joan Tardà, qui ha sol·licitat a l'Executiu de Mariano Rajoy que abandoni el "camí de l'autoritarisme" i "restitueixi les institucions d'autogovern" a Catalunya.

En aquest sentit, Tardà ha demanat al Govern del PP que "assumeixi la necessitat d'establir un diàleg entre els dos governs" perquè "la realitat és la que és i el 50% dels catalans són independentistes".

"Han d'assumir que en les societats avançades els problemes polítics es resolen políticament", ha emfatitzat.

El diputat d'ERC ha recalcat a Santamaría que Antonio Maura "responia igual" que el Govern del PP, que "no es negocia amb qui vol trencar Espanya".

"Ha passat un segle i fixi's on ens trobem", ha proclamat, per afegir que els independentistes "mai no havien estat tants" com ara i els constitucionalistes "no arriben al 43%".

Tardà ha reconegut que el Govern espanyol "té els mitjans" per fer-los "patir".

"I de fet estem patint perquè l'article 155 afecta tots els catalans siguin o no independentistes. Les finances estan intervingudes i ciutadans democràtics són a la presó i fins i tot s'accepta una macrocausa judicial per escapçar l'independentisme amb més empresonaments", ha asseverat.

Els escenaris que es «tanquen»



En la seva rèplica, Sáenz de Santamaría ha dit a Tardà "amb humilitat" que ja no s'està davant els escenaris que s'obren sinó els que "es tanquen" i ha recalcat que ara hi ha una "responsabilitat" d'ERC i d'altres partits perquè hi hagi "un govern efectiu" a Catalunya que "pugui preocupar-se" de tots els ciutadans i "no només d'un català".

A més, ha assegurat a Tardà que té "un problema" perquè acudeix al Congrés a "presumir" de la "fortalesa de l'independentisme" quan "el primer que hauria de fer és tenir un cert respecte als catalans per dir en públic el mateix que diuen en privat".

En aquest sentit, ha subratllat que quan es coneixen les "agendes", els "informes" i els "missatges" de mòbil dels líders independentistes saben la "veritable realitat" del que "pensen", perquè admeten que la independència "no és possible".

Per això, Santamaría ha recriminat a l'independentisme que hagi estat disposat a "sacrificar tot Catalunya", la seva economia i el benestar dels seus ciutadans per "seguir endavant" amb un full de ruta que ells mateixos sabien que era "impossible".

"Tant costa sacrificar un català quan han sacrificat les seves empreses, als seus serveis públics i la seva llibertat?", ha exclamat, per posar en valor la gestió dels serveis públics a Catalunya gràcies a l'article 155 de la Constitució.

«Nomenin un president que pugui ser-ho»



Dit això, Sáenz de Santamaría ha demanat un altre cop a ERC que vagin "tancant escenaris" perquè hi ha escenaris --en al·lusió al procés sobiranista-- que s'han "tancat per sempre" perquè "ningú" no està "per sobre de la democràcia i dels jutges".

"Tinguin respecte a les seves pròpies institucions i nomenin un president de la Generalitat que pugui ser-ho. Compleixin amb la resta de grups parlamentaris i retornin a Catalunya aquesta convivència que els demanden", ha conclòs la vicepresidenta del Govern central.