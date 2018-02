Un supervivent de la tragèdia del Tarajal reclama «justícia» per a les víctimes

La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) ha difós un vídeo en el qual un dels supervivents de la tragèdia del Tarajal, de la qual ahir es complien quatre anys, explica la seva experiència. Hervé, que tenia 22 anys aquell 6 de febrer, diu que no pot oblidar la imatge dels seus companys morts: «Tot el que demano és que es faci justícia».

Al vídeo, aquest jove explica com el dia 5 van planejar l'entrada a Ceuta i com el 6 a la matinada, quan es van llançar al mar, van topar amb la Guàrdia Civil, que, en lloc d'ajudar-los, diu, se servia de mitjans antidisturbis per evitar que seguissin vorejant l'espigó i arribessin nedant a la platja. Hervé assegura que els agents espa-nyols, situats a un metre i mig d'ells, disparaven «a boca de canó» pilotes i bales de goma i els colpejaven. El jove relata les peripècies que va viure dins l'aigua amb els seus companys, cinc dels quals va veure morir ofegats i molts altres desaparèixer.



«Els pares esperen alguna cosa»

El jove insisteix que tant les famílies com els coneguts dels morts necessiten justícia. «Volia parlar d'aquesta història perquè encara veig els cossos ofegats tombats a la platja. És tot el que recordo d'ells», diu. Hervé incideix que «els pares esperen alguna cosa, una carta de misericòrdia, una carta d'Espanya demanant perdó pel que van fer als seus fills, dels quals mai tindran els cossos. Unes paraules poden consolar-los. És el que jo espero i el que vull és que es faci justícia a escala policial», recalca.