Les xifres de la històrica nevada al Prepirineu i sectors del Pirineu

Catalunya ha viscut entre aquest diumenge i dimarts una nevada històrica al Prepirineu i sectors del Pirineu amb gruixos de mig metre de neu nova a moltes poblacions entre 1.000 i 1.500 metres d'altitud, sobretot del Prepirineu i vessant sud de la serralada, i de fins a un metre a les cotes altes. Les precipitacions de pluja també van ser abundants arreu del país, amb més de 50 litres a bona part del litoral, prelitoral i Pirineu, i amb màxims de més de 100 litres al voltant del massís del Garraf i en alguns punts del Montseny i del Pirineu.

El gruix màxim de neu acumulada ha superat el mig metre a partir de 1.000 o 1.200 metres d'altitud a bona part del Prepirineu i vessant sud del Pirineu. Per exemple a das, els gruixos de neu han arribat als 70 centímetres, a Planoles 65, a Puigcerdà 54 i a Gombrèn 41. En alguns casos es tracta d'una nevada sense precedents, com a mínim en les últimes dècades, com és el cas de Das, on els 70 centímetres de neu acumulada entre diumenge i dilluns superen molt clarament els 49 centímetres mesurats el 8 de març de 2010.

Per sobre dels 1.500 o 1.700 metres s'ha arribat a mesurar fins a prop d'un metre de neu nova al Prepirineu i al vessant sud del Pirineu com són els 94 centímetres d'Ulldeter, els 93 de Núria, els 86 del Cadí Nord o els 73 del Port del Comte.

Les grans acumulacions de pluja i neu al llarg de l'episodi han sigut possibles gràcies a la gran persistència de la precipitació, ja que en molts sectors va ploure o nevar de manera continuada entre 24 i 48 hores des de diumenge al matí i fins dimarts, amb una depressió en superfície gairebé estacionària entre el País Valencià i les Balears.

La depressió no es va començar a retirar cap al Mediterrani fins dimarts, impulsant vent entre llevant i gregal que va desplaçar la precipitació cap al sud del Principat, amb una baixada de la cota de neu fins als 300 o 400 m a les Terres de l'Ebre.

Les precipitacions de pluja també han deixat més de 50 litres a gran part del litoral, prelitoral, Pirineu i Prepirineu, així com a diversos sectors de la Catalunya Central, amb màxims superiors als 100 litres al voltant del massís del Garraf i en alguns punts del Montseny i del Pirineu. En canvi, la precipitació ha estat menys abundant (inferior als 20 litres) a cavall de la Segarra i l'Urgell, a l'oest del Segrià i, novament, en alguns punts de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Empordà.

Els valors més destacats són els 132,3 a Boí, 130,7 a Vallirana, 127,2 al Parc Natural del Garraf, 109 a Olesa de Bonesvalls o els 104,6 de Viladecans. Diverses estacions amb més de 20 anys de dades no havien registrat cap dia de febrer tan plujós com diumenge o el dilluns, com és el cas de Vallirana (Baix Llobregat). També, hi ha sectors del Garraf i l'Alt Penedès que feia més de 4 anys que no registraven un dia tan plujós com el dilluns, concretament a les estacions de Canyelles (60,6 mm), Canaletes (56,7 mm) o Sant Pere de Ribes – PN del Garraf (54,3 mm) no hi plovia tant en un sol dia des del novembre del 2013.



Predicció pels pròxims dies



La predicció per aquest dijous febrer indica un nou episodi de neu a cotes baixes. La precipitació s'iniciarà a primera hora del matí a la zona del litoral i prelitoral central, mentre que de cara a la tarda es desplaçarà cap al sud i a partir del vespre minvarà fins a desaparèixer. La cota de neu serà d'uns 200 metres, tot i que no es descarta que en moments de xàfec es puguin veure flocs de neu o neu granulada fins a nivell de mar. Es podran acumular més de 2 centímetres per sobre de 400 metres.

Divendres no s'esperen precipitacions, tot i que l'ambient serà molt fred, amb glaçades que podran ser entre moderades i fortes a l'interior i febles i puntuals al litoral.

Davant d'aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per risc de neu per neu i per fred.

Els models a mitjà termini indiquen un nou episodi de precipitació amb neu a cotes baixes que afectaria Catalunya de cara a dissabte, amb una temperatura que es mantindrà molt baixa tot el cap de setmana.