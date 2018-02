Barcelona activa l'alerta del pla d'emergència per neu davant la previsió de nevades

L´Ajuntament de Barcelona ha activat aquest matí l'alerta del Pla d´Emergència Municipal per a Neu i Gel davant la previsió meteorològica que indica que es poden produir precipitacions en forma de neu a cotes altes de la ciutat. Els equips d'emergència estan preparats per actuar en cas que sigui necessari, per escampar sal i retirar neu en cas que agafi.

En total, a Barcelona hi ha 105 contenidors de sal repartits per la ciutat des del principi de l´hivern per a l´ús de veïns i 655 tones emmagatzemades perquè els tècnics municipals les puguin utilitzar. Els contenidors de sal es troben a la zona alta (als districtes de Les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris), els barris de muntanya i els centres sanitaris.

Cada contenidor té uns 700 quilos de sal i en total hi ha més de 72 tones de sal distribuïdes en indrets estratègics de la ciutat. Aquests contenidors estan a disposició dels veïns.

A més de la disponibilitat de sal per evitar l´acumulació de neu i glaç, el pla d'emergència preveu la mobilització de 24 vehicles equipats amb pala llevaneus i escampador de sal. En cas de necessitat, tots els equips de baldeig i, fins i tot, alguns d´escombrada es poden reconvertir en equips manuals per escampar sal. També hi ha a punt vuit vehicles equipats amb pala llevaneus i vuit punts d´emmagatzematge de sal.

Paral·lelament, els Bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana també estan preparats per activar-se en cas que sigui necessari i han reforçat els seus serveis.

Des de l'Ajuntament es recomana als ciutadans que en cas que nevi evitin agafar el vehicle privat, en la mesura del possible, i utilitzin el transport públic subterrani. Sobretot, s'aconsella evitar circular per les carreteres que travessen la serra de Collserola.