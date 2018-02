Els conservadors de Merkel i Schulz tanquen un acord per formar govern

La cancellera alemanya Angela Merkel i el líder dels socialdemòcrates alemanys, Martin Schulz, van arribar ahir a un acord per forjar un nou govern de coalició quatre mesos després de les eleccions. El pacte permetrà a Merkel seguir al capdavant de l'executiu i implicarà de nou l'entrada dels socialdemòcrates al Govern, així com la participació dels bavaresos de la CSU.

L'SPD, amb Schulz, va tenir uns mals resultats a les eleccions, amb el 20,5% dels vots, i s'enfonsa a les enquestes, en què li fa ombra l'extrema dreta d'AfD. En tot cas, la militància de la formació haurà de ratificar l'acord en les properes setmanes. Segons les informacions publicades per la premsa alemanya, els socialdemòcrates podrien rebre el ministeri de Finances, que fins ara controlava Merkel, i el líder de la CSU, Horst Seehofer, el d'Interior. A més, a l'espera d'una confirmació oficial, els mitjans alemanys també atribueixen als socialdemòcrates la cartera d'Exteriors i la de Treball.



Shulz renunciarà a liderar l'SPD

L'entrada de l'SPD al Govern amb els conservadors incomplirà la promesa que Schulz va fer durant la campanya electoral. L'expresident del Parlament Europeu renunciarà al seu lloc com a líder de l'SPD, segons van indicar fonts del partit hores després de conèixer-se l'acord per a la reedició de la «gran coalició», per assumir la cartera d'Exteriors. El líder alemany havia descartat després de les eleccions del setembre passat reeditar la coalició amb els conservadors, apostant per passar a l'oposició. No obstant això, davant la pressió i el fracàs de Merkel de forjar una aliança amb els liberals i els Verds, finalment ha claudicat i ha accedit a entaular negociacions amb la CDU i la CSU.