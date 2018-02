Dos grups armats de Sudan del Sud alliberen més de 300 nens soldats

Més de 300 nens soldats, entre ells 87 nenes, van ser alliberats ahir per dos grups armats rebels actius a Sudan del Sud, en el marc dels esforços per part de l'ONU per acabar amb aquesta pràctica al país africà, segons va destacar la representant especial de l'ONU per a Nens i Conflicte Armat, Virginia Gamba. Els menors van ser alliberats a Yambio, la capital de l'estat d'Equatoria Occidental, pel Moviment d'Alliberament del Poble de Sudan en Oposició (SPLM-IO) i pel Moviment Nacional d'Alliberament de Sudan del Sud (SSNLM). El conflicte bèl·lic en aquest país va esclatar el 2013.