Artadi insisteix: «Puigdemont és el nostre candidat i sobretot el del Parlament»

La portaveu del grup parlamentari de JxCat, Elsa Artadi, ha insistit aquest dijous en mantenir el seu cap de llista, Carles Puigdemont, com a únic candidat a la investidura. "Puigdemont és el nostre candidat i sobretot el del Parlament", ha dit sortint del seu despatx del Parlament en ser preguntada per la possibilitat que ella o altre diputat del seu grup acabin ostentant la presidència de la Generalitat. La resposta d´Artadi es produeix enmig de les negociacions entre els independentistes i poc després de saber-se, per un document de la CUP, que JxCat podria obrir-se a noms alternatius si la investidura de Puigdemont acaba no sent viable.