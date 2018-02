De Guindos es postula per a a la vicepresidència del BCE

El govern espanyol ha proposat l'actual ministre d'Economia, Luis de Guindos, com a candidat a la vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE). L'ambaixador de la Representació Permanent d'Espanya davant la UE (Reper) va adreçar una carta al president de l'Eurogrup, Mario Centeno, amb la candidatura de De Guindos. L'Eurogrup haurà de decidir el candidat que proposa al Consell Europeu en la reunió prevista per al proper 19 de febrer. El dia següent, l'Ecofin (Consell de Ministres d'Economia i Finances) adoptarà formalment la decisió, que s'elevarà al Consell Europeu en la reunió dels propers 22 i 23 de març. El Consell Europeu, per majoria qualificada, prendrà una decisió prèvia consulta al Parlament Europeu i al Consell de Govern del BCE.

Fonts del govern espanyol van defensar que Luis de Guindos és el «millor candidat possible» per a la vicepresidència del BCE, argumentant que «la seva gestió al capdavant del ministeri d'Economia va ser fonamental per a la recuperació de l'economia espa-nyola» i per «garantir la supervivència de l'euro». Les mateixes fonts destaquen que «ha estat un actor decisiu» per al sistema financer i el desenvolupament de la Unió Bancària Europea.

El mateix Luis de Guindos va dir ahir que presentarà la dimissió com a ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, «immediatament» després, si el Consell Europeu el nomena vicepresident del BCE, càrrec que creu que hi ha «una possibilitat molt clara» que recaigui en ell.