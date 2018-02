Iceta no vol canvis a la carta i ERC vol que el PSOE l'escolti

? El portaveu parlamentari d'ERC, Joan Tardà, va urgir ahir el PSOE a denunciar la proposta del PP per prohibir que el Govern central pugui indultar els condemnats per delictes de rebel·lió i sedició, que són pels quals s'investiga el Govern de Carles Puigdemont pel referèndum il·legal de l'1-O i la posterior declaració d'independència de Catalunya. D'aquesta manera va demanar que es fes cas el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que abans havia expressat la seva opinió que «no es poden canviar les lleis per a casos en concret». En els passadissos de la cambra baixa, Tardà va reaccionar així després de conèixer l'esmena en aquest sentit presentada pel Partit Popular.