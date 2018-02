Investiguen una violació de diversos menors a un nen de 9 anys en un col·legi de Jaén

La Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia ha confirmat l'expulsió inicial, com a mesura cautelar, de fins a quatre menors de 1r i 2n d'ESO, amb edats compreses entre els 12 i els 14 anys, per una suposada violació a un company de 9 anys en un centre escolar de la Serra de Cazorla, a Jaén. La presumpta víctima va haver de ser atesa a l'Hospital de Úbeda d'unes lesions que, segons els facultatius, era compatibles amb una violació anal.

En declaracions als periodistes a Sevilla, la consellera d'Educació, Sonia Gaya, ha incidit que, tot i la necessitat de ser "molt cautelosos" en l'assumpte, la protecció del menor és "fonamental", de manera que, després de la activació del protocol pertinent, s'ha procedit a l'expulsió, sense perjudici d'un altre tipus d'iniciatives segons transcorri el desenvolupament de la investigació, en coordinació amb la pròpia Fiscalia de Menors.

D'aquesta manera, la Conselleria ha actuat una vegada que en el migdia d'aquest dimecres va tenir coneixement dels fets, que suposadament s'haurien registrat en aquest centre educatiu, que compta amb 148 alumnes i en què ja treballen conjuntament tant la Guàrdia Civil, prenent declaració, com la Inspecció educativa, "intentant aclarir què és el que ha passat".

La titular autonòmica d'Educació ha confirmat que, segons el testimoni de la família del menor presumptament atacat, s'ha tractat d'una agressió sexual amb penetració dins del propi col·legi, de manera que s'actua ara per tractar de posar en clar el que ha passat, incloent l'actuació dels propis professionals del centre, de cara a "prendre les mesures oportunes i iniciar les actuacions pertinents".

Gaya també ha confirmat que la víctima no ha acudit al centre i es troba en el seu domicili, tot i que no compten amb més dades perquè la família no ha volgut fer més manifestacions sobre un fet "molt greu, gravíssim".

Per ara, doncs, és la Benemèrita la que compta amb un informe des que s'activés el protocol a partir del centre sanitari que va atendre al menor, i que va tenir la seva continuïtat amb l'avís del col·legi a les forces i cossos de seguretat, així com als serveis socials. "Ara mateix, oficialment, no tenim cap tipus de documentació que ens digui què ha passat ni fins on han arribat aquestes suposades agressions sexuals", ha conclòs.

Durant l'esbarjo

Segons ha pogut saber Europa Press, van ser els mateixos metges d'urgències de l'Hospital San Juan de la Cruz dels que a finals de la setmana passada van activar el protocol després de confirmar l'abast de les lesions que presentava aquest menor.

El cas hauria tingut lloc durant l'horari d'esbarjo del centre escolar i comès per un grup d'alumnes amb edats compreses entre els 12 i els 14 anys, ja que el col·legi atén menors de fins al primer cicle de l'ESO, a més d'Educació Primària i Infantil.

Fonts de la Delegació Territorial d'Educació a Jaén han indicat a Europa Press que no tingut coneixement dels fets fins aquest dimecres, data en què han començat amb les actuacions pertinents per determinar el que ha passat.