L'epidèmia de grip a Catalunya continua en descens

La taxa d'incidència de síndromes gripals ha disminuït durant l'última setmana el 14,4% respecte a l'anterior, amb una incidència de 280,91 casos per 100.000 habitants. Segons un comunicat del departament de Salut, això correspon encara a un nivell moderat d'intensitat respecte del llindar epidèmic establert per aquesta temporada, de 109,4 casos per 100.000 habitants. L'activitat gripal hauria arribat al seu pic la setmana del 15 al 21 de gener, continuant el descens d'activitat per aquesta temporada. Del 29 de gener al 4 de febrer es van registrar 30 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada, a principis d'octubre, un total de 838. Destaca que la gran majoria, el 64,5%, no estaven vacunats.

Durant la setmana del 29 de gener al 4 de febrer, els professionals sanitaris dels hospitals han atès 66.266 urgències, de les quals 7.706 han requerit ingrés hospitalari (11,6% del total). Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han disminuït un 5,35% i els ingressos hospitalaris s'han reduït un 5,62%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any 2017, l'activitat urgent ha disminuït un 4,35% i el nombre d'ingressos s'ha reduït un 9,09%.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 78,52% són pacients adults (52.031), mentre que el 21,45% restant correspon a població pediàtrica (14.217).

Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 25.207 visites de nivell de prioritat I, II i III, és a dir, de major gravetat, que representen un 38,04% del total de les urgències, un 3,62% menys que la setmana anterior.

Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 29 de gener al 4 de febrer s'han atès un total de 745.835 visites, un 1,1% menys que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 720.199 s'han fet als centres d'atenció primària i 25.636 al domicili del pacient.

Per grups d'edat, el 17% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 46% d'adults d'entre 15 i 65 anys i el 37% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l'any anterior, els equips d'atenció primària han fet un 1,8% més de visites.

Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) durant la setmana del 29 de gener al 4 de febrer han atès un total de 20.572 visites, un 8,65% menys que la setmana anterior.

Finalment, el 061 Catsalut Respon ha atès 34.805 casos aquesta setmana dels quals 2.367 han requerit l'atenció d'un metge a domicili.