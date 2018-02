L'Eurocambra no validarà candidats que no siguin caps de llista, el 2019

El ple del Parlament Europeu va avisar ahir que tombarà tot candidat a presidir la Comissió Europea en la propera legislatura que no concorri com a cap de llista d'un partit europeu en les eleccions d'europees de maig del 2019. Els eurodiputats creuen que aquest model va demostrar ser un «èxit» en les eleccions del 2014, quan el candidat del Partit Popular Europeu (PPE), Jean-Claude Juncker, va ser nomenat president de l'Executiu comunitari. Per això, l'Eurocambra és partidària de consolidar l'anomenat sistema del Spitzenkandidaten.