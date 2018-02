El narcotraficant 'Sito Miñanco' tenia prohibit treballar a Galícia

El narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, més conegut com Sito Miñanco, tenia prohibit expressament treballar a Galícia per decisió del Jutjat Central de Vigilància Penitenciària, que també va supeditar la concessió de la seva llibertat condicional a la celebració a l'Audiència Provincial de Pontevedra d'un nou judici contra ell per blanqueig de capitals, segons informen fonts jurídiques. El jutge de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional José Luis Castro va donar el vistiplau el 14 d'abril del 2015 i l'11 d'octubre del 2016, amb la conformitat de la Fiscalia, perquè Miñanco gaudís d'un règim de semillibertad en aplicació de l'article penitenciari 100.2.