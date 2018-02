La neu enfarina algunes comarques de Barcelona i Girona

La neu s'ha deixat veure de manera tímida a primera hora del matí en algunes comarques del litoral i l'interior de Barcelona i Girona com el Barcelonès, Maresme, Selva, el Gironès i Baix Empordà. Per exemple, a Santa Cristina d'Aro, Llagostera, Tordera, Sils, Maçanet de la Selva i Sant Dalmai la neu ha començat a agafar i ha enfarinat el paisatge, mentre que a la mateixa línia de mar, com a Calella de Palafrugell, han caigut algunes volves.

La cota, en principi, està situada als 200 metres passades les sis del matí, tot i que puntualment podria caure per sota. El Servei Català de Trànsit, per la seva banda, ha demanat molta prudència a l'AP-7, entre Maçanet de la Selva i Sant Celoni, i a la C-35, entre Hostalric i Vidreres per la presència de neu i gel a la calçada.

A més, ha recordat que encara queden tres carreteres tallades al Pirineu i Prepirineu com a conseqüència del temporal de principis de setmana i en una desena de vies més cal circular amb cadenes. Les carreteres on no es pot circular són la BV-4024 Bagà-Coll de Pal, la GIV-4016 de Toses a Planoles i la GIV-5201 Viladrau-Sant Marçal de Montseny.

Aquest dimecres al vespre, Autopistas, companyia del Grup Abertis, ja va activar un dispositiu de seguretat vial a les autopistes que gestiona a Catalunya (l'AP-7, de la Jonquera a Tarragona; la C-32, de Castelldefels al Vendrell; la C-33, de Barcelona a Montmeló, i l'AP-2, de Saragossa al Vendrell) per fer front a les nevades previstes. En total, l'operatiu està format per uns 300 professionals i 39 màquines llevaneus preparades per tractar la calçada amb sal i salmorra i intervenir en cas que sigui necessari. El dispositiu es coordina des del Centre d'Operacions i Seguretat Viària de Granollers, a Barcelona.

Pel que fa el transport públic, FGC informa que el servei es duu a terme amb normalitat i a Rodalies tampoc consten incidències, excepte el tram interromput de l'R3 entre Puigcerdà i Ribes de Freser per l'avaria d'un tren a La Molina. Durant aquest dijous una locomotora intentarà retirar el comboi avariat en aquesta estació, que té dues vies però una d'elles està inoperable per acumulació de neu.

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que la cota de neu es pot situar entorn dels 200 metres, si bé no es descarta que en moments de xàfec pugui arribar a nevar fins a nivell de mar al litoral central i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la qual cosa pot comportar afectacions a la xarxa viària.

Les precipitacions localment podrien ser de neu granulada i es podrien acumular més de 2 centímetres per sobre de 400 metres. A la tarda les nevades es desplaçarien cap al litoral de Tarragona.