El nou AVE de baix cost de Barcelona a Madrid cobrarà suplements al preu del bitllet

El nou AVE de baix cost que Renfe posarà en servei l'any que ve a la línia Madrid-Barcelona cobrarà suplements al preu del bitllet per determinades prestacions, com pot ser transportar un equipatge especial o de grandària més gran, si bé encara no estan concretades, segons van informar fonts oficials de la companyia ferroviària.

Els suplements s'afegiran al preu bàsic del bitllet, que serà d'entre 60 i 65 euros, el 25% més baix respecte als 85 euros que suposa la tarifa mitjana actual d'un trajecte d'aquesta línia, tenint en compte els diferents descomptes que es poden obtenir.

A partir d'aquest import mitjà bàsic del bitllet del nou servei batejat com a EVA s'afegirien aquests suplements. Però, com a contraprestació, també s'aplicaran descomptes per a viatgers recurrents o per a famílies i grups en funció del seu nombre.