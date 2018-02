El PNB afirma que l'aposta per una consulta habilitant al País Basc «segueix vigent»

El portaveu del PNB al Parlament Basc, Joseba Egibar, va assegurar ahir que la proposta del seu grup per tal que Euskadi accedeixi a un nou estatus polític basat en un exercici «pactat» del dret a decidir no suposa una renúncia a la celebració d'una consulta habilitant, un objectiu que es manté «vigent». EH-Bildu havia «preocupació» davant de la possibilitat que el partit del Govern autonòmic hagi fet una «passa enrere» en matèria sobiranista.

Per la seva banda, el Partit Socialista d'Euskadi (PSE-EE) va afirmar que la proposta del PNB no té «recorregut» constitucional. El PP, per la seva banda, pensa que es tracta d'un «pla Ibarretxe 2» que generarà «conflicte» i Elkarrekin Podemos no es va pronunciar sobre el document, tot i que va felicitar que els partits bascos hagin renunciat a «maximalismes».