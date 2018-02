Prop de 80 civils moren en un nou bombardeig contra els rebels a Síria

Almenys 78 civils van morir ahir, entre ells 19 nens, en una zona rural en l'enclavament rebel de Ghuta Oriental, proper a Damasc, segons va informar l'Observatori Sirià per als Drets Humans. Dimarts, l'ens havia informat d'almenys 16 morts en bombardejos contra Ghuta Oriental, dels quals va responsabilitzar a un avió sirià i a l'artilleria governamental. L'objectiu dels atacs van ser les localitats de Harasta, Hamuriya, Duma i altres parts de l'enclavament. Ghuta Oriental continua assetjat per les forces governamentals i a l'interior l'ONU estima que hi ha atrapats uns 400.000 civils, alguns dels quals necessiten evacuació urgent.