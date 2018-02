Borràs va dir que es preparaven eleccions anticipades en secret

La consellera de Governació destituïda Meritxell Borràs va admetre el dia 1 de desembre davant del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que el 26 d'octubre el Govern ja tenia en marxa els preparatius en secret per a unes eleccions al Parlament anticipades.

Els preparatius es van fer amb temps perquè els responsables de processos electorals van dir que en els 54 dies legals no hi havia temps de fer tots els tràmits, i es van dur en secret perquè no volien que l'opinió pública pensés que «no hi havia Govern». Segons extractes de la declaració fets públics per La Vanguardia, la consellera va explicar que es van fer tràmits per comprar urnes i paperetes per a unes eleccions, no pas per al referèndum de l'1-O, i es va mostrar convençuda que aquests tràmits van ser útils per a les eleccions del 21-D convocades pel Govern espanyol. «A ningú se li escapa que la legislatura que acabem de viure ha estat fràgil, Puigdemont va haver de sotmetre's a una moció de confiança i, per tant, en qualsevol moment es podien celebrar eleccions», va dir.