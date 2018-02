Podem i Ciutadans acorden dialogar per reformar la llei electoral aquest any

Els portaveus parlamentaris d'Units Podem, Irene Montero, i de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, van acordar obrir «una via de coordinació permanent» per aconseguir aquest any la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) sense necessitat de tocar la Constitució. En la que va ser la primera reunió d'aquestes dues formacions a la cambra baixa per impulsar la reforma del sistema electoral, els portaveus respectius van constatar la gran «sintonia» que hi ha entre ells en aquest assumpte, i es van mostrar disposats a treballar sense línies vermelles i a salvar les possibles diferències que puguin sorgir al voltant de mesures concretes, si això ajuda a aconseguir el principal objectiu: augmentar la proporcionalitat.

«Amb la sintonia que hem descobert, tinc la sensació que els treballs aniran de pressa perquè al llarg del 2018 puguem votar a la Cambra una reforma de la llei electoral», va assegurar Montero a la roda de premsa que va oferir després de la reunió amb Girauta, com a primera presa de contacte per iniciar aquesta col·laboració. «La música d'aquests instruments és bona», va assegurar el dirigent del partit taronja.

Tots dos portaveus van confirmar que hi ha total coincidència en la necessitat de fer més proporcional la llei electoral –tot i que no van detallar les fórmules–, i també en la derogació del vot pregat, l'obligació de celebrar debats electorals en campanya, i la fixació d'un mailing únic de paperetes per estalviar despeses.



Propostes creuades

Quant a la resta de propostes concretes que Podem i Ciutadans es van intercanviar, tant Montero com Girauta es van comprometre a estudiar-les. És el cas de la mesura defensada pel partit liderat per Pablo Iglesias d'abaixar l'edat mínima per votar fins als 16 anys, o la dels taronges de prohibir que els pròfugs de la justícia puguin presentar-se a unes eleccions.

Per part seva, la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, considera que darrere de les propostes de reforma electoral només hi ha un «afany per aconseguir més vots» en unes eleccions. També el PSOE va avisar Podem i Cs que la reforma electoral és «un tema seriós» i no «una subhasta», de manera que no acceptarà una revisió «partidista de la llei buscant la foto».