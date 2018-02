Directius d'Oxfam van organitzar orgies amb prostitutes a Haití

Alguns directius de l'ONG Oxfam van contractar a prostitutes a Haití durant l'operació d'ajuda posterior al terratrèmol que va destruir el país, segonsha publicat aquest divendres The Times.

Segons el diari, després del terratrèmol de 2010 que va devastar l'illa i que va deixar prop de 300.000 morts, un alt càrrec de l'organització va contractar a joves prostitutes.

Grups de joves prostitutes van ser convidades a cases i allotjaments pagats per l'organització per a festes sexuals, segons una font que va assegurar que va veure imatges d'una orgia en què les treballadores sexuals tenien samarretes d'Oxfam.

L'organització va llançar una investigació interna en 2011 que va determinar que hi havia una "cultura de la impunitat" entre alguns empleats però que va ser incapaç de conèixer si algunes de les prostitutes eren menors d'edat, tal con es sospita, va assegurar el diari.

The Times afirma que el director per al país d'Oxfam, Roland van Hauwermeiren, va renunciar sense haver d'assumir cap acció disciplinària, malgrat que suposadament va admetre haver contractat a prostitutes.

Segons les informacions, dos treballadors van renunciar i quatre van ser acomiadats, però no es va informar a les autoritats haitianes ni es van prendre accions legals.



"Diversos membres van ser acomiadats"

En resposta a la publicació, Oxfam ha negat estar darrere d'un "encobriment" per protegir la seva reputació. "Oxfam gestiona les acusacions de mala conducta amb una serietat extrema", va dir a l'AFP una portaveu. Oxfam ha admès que hi va haver acusacions que havia involucrades noies menors d'edat, però ha dit que aquesta circumstància "no va ser provada".

"Diversos membres del personal van ser acomiadats com a resultat de la investigació i altres van deixar-la abans que aquesta es completés", ha indicat la representant. "El director del país va assumir de forma completa la responsabilitat dels esdeveniments que van ocórrer sota la seva gestió i se li va permetre dimitir sobre la base que va cooperar plenament i va recolzar la investigació", ha dit la portaveu.