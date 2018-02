ERC demana un «acord global de legislatura» després de conèixer la proposta de JxCat

Esquerra Republicana ha reclamat aquest divendres un pacte general amb els independentistes que aglutini tots els fronts que tenen oberts. Després de conèixer que JxCat ha presentat en solitari la seva proposta de reforma de la llei de Presidència per investir Carles Puigdemont, fonts dels republicans s´han mostrat partidaris de "seguir treballant per tal d'assolir un acord global de legislatura; un acord que inclogui el Pla de Govern, que a dia d'avui no està finalitzat ni tancat un acord amb totes les forces independentistes". Aquest pacte que ERC planteja i que pretén "seguir negociant durant els pròxims dies" hauria de permetre, segons els republicans, "un reconeixement al govern a l'exili a Brussel·les i un acord per una investidura operativa i efectiva a Catalunya".

En aquest sentit, ERC creu que l´acord "ha d'anar acompanyat d'un calendari per acabar tenint el reconeixement del Govern a l'exili i alhora fer el Govern efectiu a Catalunya que permeti que Soraya Sáenz de Santamaria deixi de ser la presidenta il·legítima de la Generalitat". "És en aquest acord global que ERC insisteix a seguir negociant durant els propers dies per tal de tenir un pacte satisfactori per totes les parts".